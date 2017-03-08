تعليم صبيا ينهي مشاركته في اليوم العالمي للدفاع المدني بمقر وزارة التعليم

انتهت إدارة الأمن والسلامة بتعليم صبيا مشاركتها في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 تحت شعار (يداً بيد للوقاية من المخاطر) بمقر وزارة التعليم ,والذي دشنه معالي وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى بحضور مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ,ورئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف د.حليل بن مصلح الثقفي ورئيس هيئة الهلال الأحمر د.محمد القاسم وعدد من مسؤولي ومديري الجامعات و مديري التعليم.

هذا وقد تضمن حفل التدشين يوم الأحد الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعات المساندة بوزارة التعليم وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وقد شاركت إدارة الأمن والسلامة بتعليم صبيا في المعرض المصاحب للفعالية و قام وزير التعليم ومدير الدفاع المدني والوفد المصاحب بزيارة ركن تعليم صبيا واستمعوا لشرح مبسط قدمه مشرف الأمن والسلامة بمكتب تعليم العيدابي الأستاذ حسن جعفري أوضح فيها منجزات إدارة الأمن والسلامة بتعليم صبيا وتحقيقها عدداً من الجوائز أهمها جائزة أفضل دائرة حكومية على مستوى منطقة جازان و جائزة الأداء على مستوى إدارة تعليم صبيا والحصول على شهادة الايزو وشهادة ناسب ,وعن التجارب و الفرضيات التي تم تنفيذها بالمدارس و إدارة التعليم والمكاتب والشراكات المجتمعية والتي تم عقدها بين تعليم صبيا والجهات ذات العلاقة.

تلى ذلك شرح عن مبتكر “مصعد الطوارئ المطور” حيث أكد الطاب ماجد العطار صاحب المبتكر عن أهمية مخارج الطوارئ وأن تكون آمنة وشرح الطالب كيفية إمكانية الاستفادة من مخترعه وتطويره وتحويل من نظام كهربائي إلى نظام هيدروليكي, كما تم شرح مبتكر “كاشف الحريق الآمن” والذي يتم من خلاله الاتصال برقم صاحب المنزل في حالة حدوث حريق لا سمح الله ,وأثنى الوزير و فريق الدفاع المدني على جهود تعليم صبيا وتميزها على كافة الأصعدة.

من جانبه أكد مدير الأمن والسلامة بتعليم صبيا الأستاذ عبداللطيف زكري أن مشاركة تعليم صبيا بالمعرض المصاحب لفعالية اليوم العالمي للدفاع المدني تؤكد على أهمية نشر الوعي الأمني وآلية اتخاذ التدابير الوقائية للأمن والسلامة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, و أن المجتمع بوجه العموم وطلاب ومنسوبي الكادر التعليمي بالمدارس بوجه الخصوص زادت دائرة وعيهم فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة لتفادي المخاطر وحفظ سلامة منسوبي المدرسة.

وقدم الزكري شكره وتقديره لفريق العمل المصاحب للمعرض الأستاذ حسن جعفري والأستاذ أبوطيرة عبدالوهاب و الأستاذ عبدالله الغزواني و الطالب ماجد العطار على ماقدموه من تجهيزات وحضور خلال الثلاثة أيام المصاحبة للمعرض.