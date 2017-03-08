بالصور .. اختتام برنامج بادر للأعمال التطوعية بفيفاء

توجت اليوم الأربعاء الفرق المشاركة في برنامج بادر للأعمال التطوعية الذي ينفذ بالشراكة بين كل من مكتب التعليم فيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء .

حيث شارك في البرنامج المدارس الثانوية بفيفاء ( نيد مجبا – العدوين – نيد الدارة – نيد الضالع ) , وذلك من خلال تشكل فرق تطوعية طلابية من كل مدرسة ( عطا – نقدر – عون – بذل ) .

ورعى ختام البرنامج مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي بحضور رئيس لجنة التنمية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي والمساعد للشؤون المدرسة الأستاذ محمد جبران الفيفي وعدد من المشرفين التربويين وقائدة المدارس والفرق المشاركة في البرنامج بالإضافة إلى عدد من الداعمين والرعاة للفرق التطوعية .

حيث استعرض مشرف النشاط الطلابي بمكتب التعليم بفيفاء الأستاذ حسسن مصلح الفيفي نتائج التصويات والمشاهدات للأعمال المعروضة على اليوتيوب , ثم استعرض مع الطلاب أعمالهم التطوعية وقدموا ملفاتهم للجنة التحكيم وشارك الحضور بعدد من المداخلات على أعمالهم التي اشادوا بجهود الطلاب وتميزهم وأثنوا على أفكارهم ومبادراتهم , كما قدم خلال الحفل أبريت إنشادي عن التطوع من آداء الطالب : عبدالله حسن الفيفي من مدرسة نيد مجبا عضو فريق نقدر التطوعي .

وأعلنت لجنة التحكيم نتائج الفرق المشاركة وتم تسليمهم الجوائز المالية والدروع للفائزين , فيما أعلن مركز شموخ روحان الترفيهي بالداير عن تخصيص يوم مجاني لجميع أعضاء الفرق المشاركة دعما للشباب المشاركين وتشجيعا لهم .

كما تم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين المساهمين في نجاح البرنامج .

ثم التقطت الصور الجماعية مع أعضاء الفرق التطوعية .