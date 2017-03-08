ورشة عمل لعلاج دوالي الساقين بمستشفى السعودي الألماني ‎

نفذت دورة تدريبية مكثفة مع ورشة عمل عن “علاج دوالي الساقين بالقسطرة الوريدية ” دون الحاجة للجوء إلى الجراحة التقليدية واستئصال الدوالي وذلك بالمستشفى السعودي الألماني بجدة بإشراف استشاري ورئيس أقسام جراحات الأوعية الدموية الدكتور محمود صلاح .

حيث حضر هذه الدورة أطباء من مختلف المستشفيات من مدينة جدة وخارجها، ومن تخصصات مختلفة مثل الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية، كل هذه التخصصات المهتمة بعلاج دوالي الساقين.

وأفاد الدكتور محمود صلاح أن هذه التقنية الجديدة في علاج الدوالي هي الأحدث في العالم وهذه القساطر الجديدة هي كذلك تعتبر أحدث تكنولوجيا ثم تصديرها للعالم لعلاج مرضى دوالي الساقين وتتطلب هذه الطريقة ساعة واحدة داخل المستشفى، تتم العملية تحت مخدر موضعي فقط، يخرج بعدها المريض ماشياً على قدميه ويستطيع أيضاً قيادة السيارة إلى منزله عائداً بسلامة الله.

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