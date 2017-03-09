محافظ صبيا يفتتح جامع الشهداء بقرية الكدمي

افتتح سعادة محافظ محافظة صبيا الاستاذ علي موسى زعلة و بحضور رئيس مركز إمارة الكدمي الأستاذ إبراهيم عثمان شبيلي وحضور شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي و مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ومدير الدعوة والإرشاد بمحافظة صبيا الشيخ عيسى وحيشي جامع أبو بكر الصديق بقرية الكدمي مساء اليوم الأربعاء الموافق ٩ / ٦ / ١٤٣٨ هـ. واستهل الحفل الذي قدمة الأستاذ على عاطفي بأيٰ من الذكر الحكيم للقاري محمد حسن القادري ثم كلمة أهالي مركز الكدمي القاها شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي شكر فيها محافظ صبيا على تشريفيه أفتتاح الجامع و المشائخ و أصحاب الفضيلة ثم أردف قائلا حكومتنا الرشيده تولى رعاية و عناية ببيوت الله و ما تقوم به من توسعة للحرمين الشرفين أكبر شاهد و كذلك أعمار مساجد الله في شتى بقاع الارض وشكر الشيخ ماضي محمد الذروي على بناء هذا الجامع المبارك على نفقته وشكر من أوقف الأرض لبناء الجامع الاخوان حسن حسين و محمد حسين وطلب من المحافظ و فضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية ان يسمى هذا الجامع بأسم جامع الشهداء كون قرى مركز الكدمي تشرفت بتقديم ابنائها شهداء مدافعين عن ارض الوطن الغالي ثم أستمع الحضور الى نموذج من الحفاظ بالجامع للطالب راشد بن عبدالله ناجعي . ألقى بعد ذلك رئيس مركز الكدمي الأستاذ إبراهيم عثمان شبيلى كلمته شكر فيها المحافظ على تلبية الدعوه و هذا أمثال لتوجيهات قيادتنا الرشيده لما توليه من العنايه و الرعاية ببيوت الله . ثم أستمع الحضور لنموذج من حلقة الجامع للطالب خالد ناصر داحش . تكلم بعدها الشيخ على حسن محرق عن حلقة طلحة بن عبيد الله المقامه بالجامع وشكر الشيخ ماضي محمد الذروي على التبرع بإقامة هذا الجامع و شكر من تبرع بالأرض حسن و محمد حسين مغاوي . ثم ألقى فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي كلمته حث فيها عموم المصلين بالمحافظة على هذا الجامع المبارك وذكر عظيم الإجر لمن يعمر مساجد الله وذكر بأن الاهتمام بنظافتها من عمارة بيوت الله . وذكر ما يقوم به جنودنا البواسل في الدفاع عن عقيدتنا و أرض الحرمين الشرفين و شكر الواقف و المتبرع ثم ختم الحازمي حديثه بالشكر الجزيل لسعادة محافظ صبيا الاستاذ على زعلة على تلبيته الدعوة الكريمة ومشاركة أهالي الكدمي فرحتهم بأنشاء جامعهم المبارك. وشارك سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي زعلة بكلمة هنأ فيها الأهالي بمناسبة اكتمال الجامع موجها شكره لشيخ ماضي محمد الذروي الذي تبرع ببناء هذا الجامع الشامخ المبارك ولكل من شاركه بالرأي والمشورة حتى تم انشاء هذا الجامع داعيا الله أن تكون هذه المبادرة في موازين حسناته. واختتم الحفل بتكريم رعاة الحفل والداعمين والمشاركين في بناء هذا الجامع.

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