عالمي ومونديالي الوعد النهائي الغالي

يحتضن استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء الجمعة نهائي كأس ولي العهد الذي يجمع العالمي بالمونديالي في ليله كرويه ينتظرها جميع الرياضيين السعوديين عامة وأنصار ناديي النصر والاتحاد خاصة والذين يأملون من خلالها تحقيق مجد جديد يضاف لخزينة أنديتهم المرصعة بالذهب والبطولات، ويأتي وصول ناديي النصر والاتحاد للمباراة النهائية بعد أن كسب النصر غريمة التقليدي الهلال في دور نصف النهائي بهدفين مقابل لاشيء كما تجاوز الاتحاد غريمة نادي الاهلي بنفس الدور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراتين كانت حافلة بالإثارة والندية أستطاع النصر والاتحاد الوصول إلى النهائي المرتقب بكل جدارة وإستحقاق وكسب شرف السلام على راعي المباراة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله في ليله سيسعد كل الرياضيين تشريف ولي العهد الأمين هذة المناسبة الغالية.

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