 بين النصر والكأس هزيمة الإتحاد | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

بين النصر والكأس هزيمة الإتحاد

بين النصر والكأس هزيمة الإتحاد
بندر طوهري   جازان

ينتظر النصر موعد جديد لتكملة مسيرته نحو للمجد بقية في تحقيق أولى بطولات الموسم والعودة مجدداً مع الافراح وحمل الذهب عالياً بعد أن غاب الموسم الماضي عن تتويج نفسه بأحد الألقاب في موسم لم يكن النصر بأفضل حالاته والذي أصبح في طي النسيان.

أمام لاعبين النصر تحدي كبير لإسعاد جماهير ناديهم العاشقة والتي أعلنت مبكراً عن كافة الاستعدادات للوقوف مع نصرهم بأجمل وأزهى صورة في ليله ستكون للتاريخ والتي تتطلع من اللاعبين تقديم أنفسهم داخل المستطيل الأخضر بالمستوى الفني المعروف عنهم وإظهار إمكانيتهم طوال دقائق المباراة واللعب بروح الإنتصار وحب الشعار وكتابة تاريخ جديد يكتب بماء الذهب يضاف لإنجازات النصر حيث يحظى اللاعبين بكامل الثقة والدعم المعنوي والمالي والتحفيزي من قبل إدارة النادي وأعضاء شرف ومحبين وجماهير النصر لتجاوز نادي الاتحاد والصعود إلى منصة التتويج كأبطال لكأس سمو ولي العهد لعام ٢٠١٧.

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