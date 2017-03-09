بين النصر والكأس هزيمة الإتحاد

ينتظر النصر موعد جديد لتكملة مسيرته نحو للمجد بقية في تحقيق أولى بطولات الموسم والعودة مجدداً مع الافراح وحمل الذهب عالياً بعد أن غاب الموسم الماضي عن تتويج نفسه بأحد الألقاب في موسم لم يكن النصر بأفضل حالاته والذي أصبح في طي النسيان.

أمام لاعبين النصر تحدي كبير لإسعاد جماهير ناديهم العاشقة والتي أعلنت مبكراً عن كافة الاستعدادات للوقوف مع نصرهم بأجمل وأزهى صورة في ليله ستكون للتاريخ والتي تتطلع من اللاعبين تقديم أنفسهم داخل المستطيل الأخضر بالمستوى الفني المعروف عنهم وإظهار إمكانيتهم طوال دقائق المباراة واللعب بروح الإنتصار وحب الشعار وكتابة تاريخ جديد يكتب بماء الذهب يضاف لإنجازات النصر حيث يحظى اللاعبين بكامل الثقة والدعم المعنوي والمالي والتحفيزي من قبل إدارة النادي وأعضاء شرف ومحبين وجماهير النصر لتجاوز نادي الاتحاد والصعود إلى منصة التتويج كأبطال لكأس سمو ولي العهد لعام ٢٠١٧.