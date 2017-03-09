 جمعية البر الخيرية بفيفاء تزور خيرية العارضة | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

جمعية البر الخيرية بفيفاء تزور خيرية العارضة

جمعية البر الخيرية بفيفاء تزور خيرية العارضة
جازان - فيفاء أون لاين

قام وفد من مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء بزيارة إلى جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة وذلك بهدف التعارف والتطوير والاستفادة من الخبرات في المجال الخيري .

وقد كان في استقبالهم نائب مجلس الإدارة حسين حريصي ومدير الجمعية طالع الجابري الذين رحبوا بهذه المبادرة الهادفة.
حيث ناقش الجميع عددا من الأمور المتعلقة بعمل الجمعيات الخيري والاستفادة من الخبرات بما يحقق المردود الإيجابي والتطوير وتبادل الخبرات .
من جانبه وجهت جمعية البر بفيفاء الشكر والتقدير لجميع منسوبي بر العارضة على حسن الاستقبال والترحيب وتعاونهم المستمر وما يقومون به من تواصل وجهد في عملية المساندة والتطوير سائلين الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد .

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