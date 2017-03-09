“التنمية الاجتماعية” تسند رعاية طريحي الفراش والمرضى نفسيا إلى القطاع الخاص

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إسناد خدماتها الإيوائية المقدمة لنحو 2885 مريضاً من فئة طريحي الفراش والمرضى نفسياً في مراكز التأهيل الشامل، إلى القطاع الخاص.

وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ”الوطن” أن الوزراة استحدثت لجنة تحت مسمى “لجنة إسناد ونمذجة خدمات ذوي الإعاقة”، لاعتماد معايير تقييم مراكز الإيواء والرعاية النهارية، ومعايير نقل المرضى من المراكز الإيوائية إلى مراكز خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل تحت إشراف لجنة خدمات الرعاية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وستبدأ بالعمل على 5 محاور رئيسية، من خلال تحديد المرضى المشمولين بالرعاية في مراكز الإيواء بالوزارة، ليتم تحويل طريحي الفراش للقطاع الخاص.

وأكدت أن اللجنة ستقيم 2600 حالة من طريحي الفراش، و285 من المرضى نفسياً 160 منهم من الرجال، و125 من النساء، موزعين في مراكزها الإيوائية.