أكد محافظ صنعاء عبد القوي شريف أن قوات الجيش اليمني باتت على مسافة ثلاثة كيلو مترات من مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .
وأوضح في تصريح نشره اليوم موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مستمر في التقدم في معاركه التي يخوضها ضد مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة نهم ، وقال ” إن الحكومة الشرعية بقدر ما تحققه من انتصارات إلا أنها تواقة إلى السلام في حين يصر الانقلابيون على التعنت وعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب ” .
من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري أن 7 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في قصف مدفعي من قبل قوات الجيش اليمني على مواقع للانقلابيين في نهم الليلة الماضية .
محافظ صنعاء : القوات الحكومية على مسافة “3كم” من أرحب
أكد محافظ صنعاء عبد القوي شريف أن قوات الجيش اليمني باتت على مسافة ثلاثة كيلو مترات من مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .
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