محافظ صنعاء : القوات الحكومية على ‏مسافة “3كم” من أرحب

أكد محافظ صنعاء عبد القوي شريف أن قوات الجيش اليمني ‏باتت على مسافة ثلاثة كيلو مترات من مديرية أرحب المطلة ‏على مطار صنعاء الدولي والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .‏

وأوضح في تصريح نشره اليوم موقع /26 ‏سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مستمر ‏في التقدم في معاركه التي يخوضها ضد مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح في منطقة نهم ، وقال ” إن الحكومة الشرعية بقدر ما ‏تحققه من انتصارات إلا أنها تواقة إلى السلام في حين يصر ‏الانقلابيون على التعنت وعرقلة الجهود الرامية لإنهاء ‏الحرب ” . ‏

من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري أن 7 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في ‏قصف مدفعي من قبل قوات الجيش اليمني على مواقع ‏للانقلابيين في نهم الليلة الماضية .‏

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