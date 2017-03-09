 محافظ صنعاء : القوات الحكومية على ‏مسافة “3كم” من أرحب | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

محافظ صنعاء : القوات الحكومية على ‏مسافة “3كم” من أرحب

محافظ صنعاء : القوات الحكومية على ‏مسافة “3كم” من أرحب
فيفاء أون لاين - عدن (واس)

أكد محافظ صنعاء عبد القوي شريف أن قوات الجيش اليمني ‏باتت على مسافة ثلاثة كيلو مترات من مديرية أرحب المطلة ‏على مطار صنعاء الدولي والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .‏
وأوضح في تصريح نشره اليوم موقع /26 ‏سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش مستمر ‏في التقدم في معاركه التي يخوضها ضد مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح في منطقة نهم ، وقال ” إن الحكومة الشرعية بقدر ما ‏تحققه من انتصارات إلا أنها تواقة إلى السلام في حين يصر ‏الانقلابيون على التعنت وعرقلة الجهود الرامية لإنهاء ‏الحرب ” . ‏
من جهة أخرى أفاد مصدر عسكري أن 7 من عناصر المليشيات لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في ‏قصف مدفعي من قبل قوات الجيش اليمني على مواقع ‏للانقلابيين في نهم الليلة الماضية .‏

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