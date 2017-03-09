تعليم جازان ينفذ برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات الرياضيات

نفذت إدارة التدريب التربوي بإدارة التعليم بمنطقة جازان ، برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات مادة الرياضيات بعنوان “التدريب على استخدام الحاسبة البيانية الحديثة” بالشراكة مع شركة تطوير التعليم.

وعلى مدى يومين ، ركزت المدربة شادية باعزيز ، على رفع كفاءة المتخصصات في الرياضيات على استخدام الحاسبة البيانية والعلمية وإقامة دروس تطبيقية. وبلغ عدد الحاضرات للبرنامج 35 متدربة .

Share on: whatsapp