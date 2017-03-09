 تعليم جازان ينفذ برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات الرياضيات | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

تعليم جازان ينفذ برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات الرياضيات

تعليم جازان ينفذ برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات الرياضيات
فيفاء أون لاين - أبوعريش

نفذت إدارة التدريب التربوي بإدارة التعليم بمنطقة جازان ، برنامجاً تدريبياً لمشرفات ومعلمات مادة الرياضيات بعنوان “التدريب على استخدام الحاسبة البيانية الحديثة” بالشراكة مع شركة تطوير التعليم.
وعلى مدى يومين ، ركزت المدربة شادية باعزيز ، على رفع كفاءة المتخصصات في الرياضيات على استخدام الحاسبة البيانية والعلمية وإقامة دروس تطبيقية. وبلغ عدد الحاضرات للبرنامج 35 متدربة .

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