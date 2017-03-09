أسدل مكتب تعليم محافظة أبوعريش اليوم ، الستار على أسبوع من الفعاليات بمدارس المحافظة ، تحت شعار “شركاء الموهبه” ، الهادف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارة التفكير الإبداعي.
وتضمنت فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة ، دعوة الآباء والأمهات وعمل ورش متنوعة وندوات وأفلام وعروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.
تعليم أبوعريش يختتم فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة
أسدل مكتب تعليم محافظة أبوعريش اليوم ، الستار على أسبوع من الفعاليات بمدارس المحافظة ، تحت شعار “شركاء الموهبه” ، الهادف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارة التفكير الإبداعي.
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