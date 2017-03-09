 تعليم أبوعريش يختتم فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

تعليم أبوعريش يختتم فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة

تعليم أبوعريش يختتم فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة
فيفاء أون لاين - ابوعريش

أسدل مكتب تعليم محافظة أبوعريش اليوم ، الستار على أسبوع من الفعاليات بمدارس المحافظة ، تحت شعار “شركاء الموهبه” ، الهادف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارة التفكير الإبداعي.
وتضمنت فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة ، دعوة الآباء والأمهات وعمل ورش متنوعة وندوات وأفلام وعروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.

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