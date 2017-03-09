تعليم أبوعريش يختتم فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة

أسدل مكتب تعليم محافظة أبوعريش اليوم ، الستار على أسبوع من الفعاليات بمدارس المحافظة ، تحت شعار “شركاء الموهبه” ، الهادف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارة التفكير الإبداعي.

وتضمنت فعاليات “أسبوع الموهبة” بمدارس المحافظة ، دعوة الآباء والأمهات وعمل ورش متنوعة وندوات وأفلام وعروض وتجارب تختص بالموهبة والإبداع وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.

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