كرم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ،اليوم ، المتفوقين بمجمع “الجعدية” التعليمي للفصل الدراسي الأول ،بحضور مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث علي بن عواجي دغريري وأولياء أمور الطلاب.
وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ، أبرز الريثي في كلمة بهذه المناسبة ،الدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعلم والمتعلمين وما هيأته من مبان مدرسية متكاملة ومن هيئة تعليمية وتربوية ومن تجهيزات ودعم كبير لمخصصات التعليم.
وقال: “إن هذه الفئة المتفوقة تنعقد عليهم الآمال لرفعة شأن التعليم” ، معرباً عن شكره لإدارة المجمع على ما قدموه من عمل و تفاني يصب في تطوير العملية التعليمية.
ثم ألقى مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث ، كلمة هنأ خلالها المتفوقين ، وأولياء أمورهم ومعلميهم ، وحث الطلاب على مضاعفة الجهد واستثمار مناخ العلم للتقدم على طريق التفوق و الإبداع الذي يضع هذه الدولة المباركة في مصاف الدول المتقدمة ويرفع من شأنها.
بعد ذلك قدم أمين مصادر التعلم علي قحل ، عرضاً ، سلط خلاله الضوء ن على الطريق نحو التفوق من أول يوم دراسي من هذا العام حتى نهاية الفصل الدراسي الأول مستعرضاً إنجازات المدرسة في مختلف النشاطات .
وفي ختام الحفل ، كرم المحافظ “55” طالباً من مختلف المراحل نظير تفوقهم الدراسي ، كما تسلم بدوره درعاً تذكارياً من قائد المجمع أحمد بن حاسر طوهري بهذه المناسبة.
محافظ أحد المسارحة يكرم المتفوقين بمجمع “الجعدية” التعليمي
كرم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ،اليوم ، المتفوقين بمجمع “الجعدية” التعليمي للفصل الدراسي الأول ،بحضور مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث علي بن عواجي دغريري وأولياء أمور الطلاب.
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