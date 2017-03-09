محافظ أحد المسارحة يكرم المتفوقين بمجمع “الجعدية” التعليمي

كرم محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ،اليوم ، المتفوقين بمجمع “الجعدية” التعليمي للفصل الدراسي الأول ،بحضور مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث علي بن عواجي دغريري وأولياء أمور الطلاب.

وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ، أبرز الريثي في كلمة بهذه المناسبة ،الدعم الذي توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للعلم والمتعلمين وما هيأته من مبان مدرسية متكاملة ومن هيئة تعليمية وتربوية ومن تجهيزات ودعم كبير لمخصصات التعليم.

وقال: “إن هذه الفئة المتفوقة تنعقد عليهم الآمال لرفعة شأن التعليم” ، معرباً عن شكره لإدارة المجمع على ما قدموه من عمل و تفاني يصب في تطوير العملية التعليمية.

ثم ألقى مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث ، كلمة هنأ خلالها المتفوقين ، وأولياء أمورهم ومعلميهم ، وحث الطلاب على مضاعفة الجهد واستثمار مناخ العلم للتقدم على طريق التفوق و الإبداع الذي يضع هذه الدولة المباركة في مصاف الدول المتقدمة ويرفع من شأنها.

بعد ذلك قدم أمين مصادر التعلم علي قحل ، عرضاً ، سلط خلاله الضوء ن على الطريق نحو التفوق من أول يوم دراسي من هذا العام حتى نهاية الفصل الدراسي الأول مستعرضاً إنجازات المدرسة في مختلف النشاطات .

وفي ختام الحفل ، كرم المحافظ “55” طالباً من مختلف المراحل نظير تفوقهم الدراسي ، كما تسلم بدوره درعاً تذكارياً من قائد المجمع أحمد بن حاسر طوهري بهذه المناسبة.

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