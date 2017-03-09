اليمن .. الجيش يسيطر على مناطق ‏جديدة في مديرية نهم بصنعاء

أحكمت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في ‏منطقة نهم سيطرتها على مواقع جديدة بالمنطقة ‏وذلك في عملية عسكرية مباغته شنها فجر اليوم.‏

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش تمكن من ‏تحرير ثلاث مواقع من نفوذ ‏الإنقلابيين وهي سد العقران وجبل الجرجور ‏والتباب المطلة على قرية العقران، مشيرا إلى أن ‏التقدم ما يزال مستمراً في منطقة بني فرج.‏

وأشار المصدر في تصريح بثه موقع 26سبتمبر، ‏التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى سقوط العشرات من عناصر ‏المليشيات ما بين قتيل وجريح في العملية ، فيما فر ‏آخرون باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم ، ‏مبينا أن المعارك ما تزال مستمرة وسط انهيارات ‏كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.‏

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات ‏جوية على مواقع المليشيات الانقلابية في نهم ‏واستهدفت آليات عسكرية ومواقع تمركز للمليشيات ‏تزامناً مع العملية العسكرية لقوات الجيش اليمني ‏والمقاومة.‏

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