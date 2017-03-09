 محافظ العيدابي يدشن مبادرة “حدث بياناتك” | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

محافظ العيدابي يدشن مبادرة “حدث بياناتك”

محافظ العيدابي يدشن مبادرة “حدث بياناتك”
فيفاء أون لاين - بلغازي

دشن محافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي ، بمقر مركز بلغازي اليوم، مبادرة مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان “حدث بياناتك” ، والتي تهدف إلى تحديث بيانات المستفيدين من سكان القطاع الجبلي واستكمال الطلبات والمستندات قبيل توقف خدماتهم ، وذلك بحضور رئيس مركز بلغازي عبدالله بن علي حمدي.
ورحب الحازمي بفرقة التأهيل الشامل التي ستمارس مهامها من مقر مركز بلغازي ، مشيراً إلى أنه تم توفير التسهيلات كافة لأداء عملهم على الوجه الأكمل.
وأعرب عن شكره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان علي بن أحمد الحربي ومدير مركز التأهيل الشامل فؤاد بن محمد الأمير على هذه المبادرة التي تهدف إلى التسهيل على المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز وإنجاز معاملاتهم بالقطاع الجبلي والتخفيف عليهم من عناء ذهابهم إلى مدينة جيزان ، داعياً في هذا الصدد ، جميع المستفيدين القاطنين في القطاع إلى تحديث بياناتهم قبل أن تتوقف خدماتهم.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*