وكيل إمارة جازان يرأس لقاء مدير المرور وإعلاميي المنطقة

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لمرور منطقة جازان ومختلف الوسائل الإعلامية بالمنطقة بحضور وكيل إمارة المنطقة للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

واستهل وكيل إمارة جازان الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الأعمال والمهام المناطة بإدارة المرور والخدمات والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها لتقديم كل ما يضمن السلامة المرورية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وأهمية تضافر جهود رجال الإعلام والعاملين بالمرور لإنجاح عمل المرور والتعريف بالخطط المرورية وتوعية أهالي وزوار المنطقة بأهمية الإلتزام بتعليمات المرور ، والتعاون لتحقيق السلامة والخير والفائدة للجميع.

عقب ذلك استعرض مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي ، الخطط المرورية التي ينفذها مرور جازان بمختلف محافظات المنطقة ، من خلال تكثيف الدوريات المرورية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين ، خاصة المخالفات المتعلقة بسلامة مستخدمي الطريق من الركاب و المارة ، مفيداً أن مرور المنطقة سيبدأ تطبيق نظام ساهر خلال الفترة القليلة القادمة لتتم الاستفادة منه فيما يخدم العمل مع برنامج باشر وغيره من البرامج و الأنظمة المرورية التي يتم العمل بها حالياً.

وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لدعم التعاون بين مرور جازان ومختلف الوسائل الإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بما يسهم في التوعية بالجوانب المرورية ومخاطر الحوادث المرورية والتقليل من حدوثه ،باتباع تعليمات المرور وتجنب الوقوع في المخالفات المرورية.+

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