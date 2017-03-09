إعتماد مركز تدريب “صحة جازان” لتقديم دورات تقديم الدعم الطبي لمصابي الحوداث للتمريض

أعلنت الصحة عن إعتماد مركز تطوير المهارات الفنية بصحة جازان كمركز معترف به لتنفيذ دورات تقديم الدعم الطبي لمصابي الحوادث للتمريض ATCN والمعتمدة من الجمعية الأمريكية للإصابات ، وذلك كأول مركز تدريب معترف به لتقديم هذه الدورات بالمنطقة الجنوبية

وأبانت أن هذه الدورات تستهدف التمريض العاملين بأقسام الطوارئ وأقسام العناية الحرجة وذلك بمعدل 16 ممرض وممرضة في كل دورة، ومدة كل دورة لا تقل عن 3 أيام.

تجدر الإشارة أنه تم تجهيز مركز التدريب بالمنطقة بأحدث التجهيزات والتقنيات التدريبية، وتوفير قاعات متخصصة لهذه الدورات، وذلك سعياً لتحقيق الإعتمادات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المعترف بها، والعمل على تحقيق الإشتراطات اللازمة.