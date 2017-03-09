الدكتور الحميران يفتتح عياده التغذيه في صحي صبيا

افتتح مساعد المدير العام لصحة العامه بجازان الدكتور يحيى بن ابراهيم حميران اليوم, عيادة التغذية العلاجية بمركز صحي صبيا

وكان ذلك بحضور مساعد المدير العام للخدمات الطبيه بالانابة د خالد ابو جبل ومنسق عيادات التغذيه الدكتور عبد الرحمن محمد السالم ومدير ادارة التغذيه بصحة جازان الأخصائي حسن بن ابراهيم سبعي

وأكد الدكتور حميران أن العيادة سيكون لها دور كبير في الإشراف المباشر على الحميات الغذائية المناسبة للحالات المرضية المختلفة وتقديم الاستشارات للمرضى وتقييم الوضع الغذائي والصحي للمراجعين, منوها إلى أن المراكز الصحيه تحظى بدعم واهتمام عالي من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة. الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني

من جانبه أوضح مدير قسم التغذية بصحة جازان أخصائي اول التغذية حسن ابراهيم سبعي أن العيادة تقدم خدماتها لجميع مراجعين المركز ومراجعين عيادة الأمراض المزمنة ويقوم بالإشراف على العيادة فريق مؤهل

ولفت إلى أن دور العيادة سيمتد الى خارج المركز من خلال الحملات والبرامج التثقيفية والتوعوية وتوزيع البروشورات والمطويات, التي تستهدف المجتمع ككل, وتركز على الأسرة والطفل كونهما نواة المجتمع والأكثر جدوى في اكتساب عادات غذائية صحية ومفيدة.