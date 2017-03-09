بلدي الطوال يقدم شهادة شكره لرئيس بلدية الطوال

قدم رئيس ونائب واعضاء المجلس البلدي شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية الطوال المهندس اسامه محمد زكري . على جهوده التي بذلها وفريق العمل بالبلدية لانجاح اسبوع الشجره الاربعين لعام 1438هـ سلمها نيابة عن المجلس نائب رئيس المجلس البلدي بالطوال الاستاذ عبدالكريم محمد صميلي .

هذا وقد اوضح المتحدث الرسمي للمجلس الاستاذ / احمد علي جماح . بأن بلدية الطوال تقوم بدورها في تنظيم وتشجير الحدائق وتوليه عناية ومتابعة مستمره لتجعل منه متنفس للأهالي بالمحافظة وقراها وسوف تستمر في جهودها من خلال تطوير وانشاء الحدائق في المشاريع المستقبلية ، في ظل النهضة التنموية المستمره في عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين وولي ولي العهد .

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