الصحة : إيقاف نزيف حاد بالدماغ لمريضة بالأشعة التداخلية

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بقيادة استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية للدماغ الدكتور أحمد النجدي في علاج حالة حرجة لمريضة خمسينية تعاني من نزيف حاد بالدماغ، وذلك بقسطرة الشرايين وإقفال مكان النزيف في الدماغ تحت الأشعة السينية، والتي استغرقت ما يقارب الثلاث ساعات و النصف ، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

ويعتبر هذا التخصص النادر مكملاً لوحدة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية بالمستشفى والذي يساهم في علاج الحالات دون الحاجة إلى فتح جراحي ، كما يمكن من خلالها علاج الجلطات وتشوهات الشرايين والأوردة بالدماغ حيث تحرص إدارة المستشفى على تقديم خدمات طبية متقدمة تساهم في تقليل نسبة إحالة الحالات المرضية للعلاج خارج المنطقة.