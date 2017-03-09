إدارة القطاع الشرقي بفيفاء تكرم مدراء المراكز السابقين وترحب بالجدد

قام اليوم الخميس ١٠ / ٩ / ١٤٣٨ مدير شئون المراكز بالقطاع الشرقي ( فيفاء) الأستاذ هادي مسعود الفيفي بعقد اجتماع في مبنى إدارة القطاع .

وقد تم خلال هذا الاجتماع استقبال مدراء المراكز الجدد الذين تم تكليفهم مؤخرا والترحيب بهم وحثهم على تقديم أفضل مالديهم من خبرات للارتقاء بالعمل بالمراكز ، وتم إيضاح لهم بعض التصورات لتطوير العمل بالمراكز.

كما تم تكريم جميع مدراء المراكز الذين تم إعفائهم ، وقد بين سعادة مدير القطاع إلى أن الاعفاءات والتكليفات الجديدة لم تكن لقصور في أدائهم خلال الفترة السابقة ، بل أن ذلك حصل استجابة لتوجيهات الوزارة وتوجهاتها الجديدة ، وأنه لن يكون هناك غنى عن ما اكتسبوه من خبرة خلال القادم من الأيام برفقة المدراء الجدد، وتم خلال هذا اللقاء التطرق لخطط الوزارة الجديدة وإعطاء الحاضرين نبذه مختصره للبرامج المتعددة التي تسعى الوزارة لتطويرها عن طريق عدة ورش تدريبية وإعدادية عقدت وستعقد مستقبلا وقد تطرق الاجتماع لعدة أجندة تتعلق بتفاصيل العمل في المراكز ، وفي ختام الاجتماع تم تسليم شهادات شكر وتقدير للمدراء السابقين تقدير من القطاع على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم بالمراكز متمنيا للجميع التوفيق.

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