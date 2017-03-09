 مركز الأبحاث الزراعية يودع القحطاني | فيفاء أون لاين
الخميس, 10 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 مارس 2017 ميلاديا

مركز الأبحاث الزراعية يودع القحطاني

مركز الأبحاث الزراعية يودع القحطاني
جازان - علي بكرين

على شرف سعادة وكيل إمارة منطقة جازان لشؤون التنمية الأستاذ أحمد عبدالله زعله اقام يوم امس الاربعاء منسوبي مركز الأبحاث الزراعية بجازان حفل تكريم المهندس صالح بن علي القحطاني مدير عام مركز الأبحاث الزراعية سابقاً و مدير عام ادارة الشؤون المحلية بإمارة المنطقة حالياً وبحضور مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة جازان المهندس غانم الجذعان وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ومدراء فروع الزراعة بالمنطقه ومدير مركز التدريب بجازان ومدير التشغيل والصيانه بسدود منطقة جازان وعدد من مشايخ وأعيان المحافظة .

تم افتتاح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القى مدير مركز الأبحاث الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدربه جعفر كلمةً رحب فيها بالحضور وشكر فيها المهندس صالح القحطاني على ما قدمه من خدمات للمركز إبان إدارته ثم ألقى المحتفى به المهندس صالح القحطاني كلمة شكر للقائمين على حفل التكريم والحاضرين تم بعدها توزيع الهدايا بهذه المناسبه وتناول طعام العشاء مع الضيوف بهذا المناسبة .



 

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