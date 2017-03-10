شاهد .. بناء منزل مُتكامل بتقنية 3D في 24 ساعة فقط !

في الماضي .. يستغرق بناء منزل عدة اشهر ويحتاج إلى تكاليف عالية وخامات مخصصة، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بالنسبة للكثيرين حول العالم، ولكن فتش عن التكنولوجيا دائما لتجد الحل..

فقد نجحت إحدي الشركات المتخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد للوصول لحل لهاته المشكلة عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها طباعة منزل صغير بالكام خلال 24 ساعة فقط.

وبالفعل نجحت شركة Apis Cor للطباعة ثلاثية الابعاد 3D الواقع مقرها بسان فرانسيسكو في بناء منزل صغير بلغت مساحته 400 قدم مربع في خلال يوم واحد فقط وبتكلفة 10 آلاف دولار، والمنزل كما ترون شكله دائري أقرب للنجمة وتم بناؤه في منشأة اختبار في ستوبينو على بعد 60 ميل غرب موسكو.

ولعملية البناء العجيبة تم استخدام مزيج من الخرسانة التي تدوم لحوالي 175 عام حسبما قالت الشركة، ولم تكن عملية الطباعة صعبة فلم تواجه الشركة أزمة سوى في التحكم بدرجة حرارة الخرسانة ومنع وصول الهواء البارد إليها وهذه المشكلة تم التغلب عليها عن طريق إنشاء خيمة أحاطت بالطابعة.

أما عن الأداة المستخدمة في البناء فهي طابعة ثلاثية الأبعاد أشبه بشكل كبير إلى رافعة سهلة النقل والتحريك، وهذه الطابعة الخاصة بشركة Apis Cor تختلف كليا عن الطابعات الأخرى الموجودة بالفعل، فهي تبدأ عملها ضمن الموقع من نقطة مركزية وتنشيء المنزل من الألف إلى الياء عكس الطابعات الأخرى التي تصنع المبنى علي شكل أجزاء يتم تركيبها معا.

وتأتي هذه التجربة الاستثنائية كبداية لثورة في عالم التشييد والبناء، فعبر طابعات المنازل تلك يمكن التغلب على كافة مشاكل السكن وتوفير منزل لكل فرد، والأمر لا يتوقف عند ذلك فقط فسيتم توفير وطباعة المنازل باسعار معقولة وتحت أي ظروف بيئية فقد تم طباعة هذا المنزل المذكور في ظروف مناخية باردة انخفضت درجة الحرارة فيها إلى سالب 31 درجة فهرنهايت، وأخيراً فإن الشركة تعمل الآن بكل طاقتها لتطوير وتوفير طابعات المنازل الثلاثية الابعاد والسعي لإنجاز مزيد من المشاريع.

المصدر التقني : http://sys-on.net/2017/03/06/1679/