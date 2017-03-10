“شرطة مكة” تقبض على أحد المطلوبَين في حادث الاعتداء على رجل الأمن وتدعو الآخر إلى تسليم نفسه

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة مساء أمس الخميس القبض على أحد المطلوبين في قضية الاعتداء الذي تعرض له رجل أمن، وذلك بعد القبض على خمسة من المشاركين له في الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة، العقيد عاطي القرشي، أنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على (5) من المطلوبين في الاعتداء الذي تعرض له رجل أمن مساء يوم الثلاثاء الماضي، واستمرار تعقب (2) من المشاركين في ذلك الاعتداء، فقد تم القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبرين، (يمني الجنسية) ويبلغ من العمر 24 سنة.

ودعا العقيد القرشي المتهمَ أكرم بروفه (تشادي الجنسية)، المطلوب الوحيد في الحادثة، إلى المسارعة بتسليم نفسه، محذراً من التستر عليه أو إيوائه أو التعامل معه.