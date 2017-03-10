 وظائف شاغرة في مصرف الإنماء | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في مصرف الإنماء

وظائف شاغرة في مصرف الإنماء
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلن مصرف الإنماء -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضح المصرف أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف: من (هنا )، ومستمر حتى تاريخ 8/ 5/ 2017م.

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