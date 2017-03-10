وظائف شاغرة في مصرف الإنماء

أعلن مصرف الإنماء -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأوضح المصرف أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف: من (هنا )، ومستمر حتى تاريخ 8/ 5/ 2017م.