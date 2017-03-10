 القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن بجدة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن بجدة

القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن بجدة
فيفاء أون لاين - مكة(واس)

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي بأنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبرين ، (يمني الجنسية) لتورطه بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرض له رجلي أمن مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، فقد تم بتوفيق الله القبض على آخر المتورطين في هذه الجريمة، وهو أكرم عبدالله موسى طاهر الملقب (بروفه) (تشادي الجنسية) والبالغ من العمر 19 سنة ، وتمت إحالة كافة المتورطين في هذه الجريمة وعددهم (7) سبعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام . والله ولي التوفيق.

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