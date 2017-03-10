 وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر فرص وظيفية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس،
وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- أخصائي ثالث مواد أولية: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في إدارة الأعمال، أو أي من التخصصات ذات الصلة.
2- مدير عام- تحويل تكنولوجيا المعلومات: شهادة جامعية في علوم الحاسب الآلي أو مجال آخر ذي صلة، أو درجة الماجستير في (تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، وتطوير البرمجيات)، ويفضل الأعمال.

وقالت الشركة إنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف، عبر الرابط التالي من هنا

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