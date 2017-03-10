وظائف شاغرة في شركة الإتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مدير مكتب: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة الأعمال ما يعادلها.

2- أخصائي التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في مجال تقنية المعلومات ذات الصلة.

3- أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في (التسويق/ وإدارة الأعمال/ والعلاقات العامة)، أو مجال ذي صلة.

4- مهندس تصميم الشبكة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في (الهندسة الكهربائية/ اتصالات/ الحاسب الآلي/ إلكترونيات/ وهندسة الاتصالات).

5- برنامج التطوير المهني – خريجون الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية.

6- باحث قانوني: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في القانون.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مارس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا )

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا )