خواطر وهمسات للمعلمين والمعلمات

بسم الله الرحمن الرحيم

المدرس الناجح هو الذي يراقب الله في كل أعماله، في إعداده لدرسه وفي تعامله مع طلابه.

المدرس صاحب رسالة وأمانة يحملها ويسعى من خلالها أن يقدم النموذج المثالي والقدوة الحسنة في المجتمع.

المدرس هو الأب والمربي من يسمعه الطالب ويقتدي به ويتأثر بكل ما يقول، فهذه بعض الخواطر والهمسات للمعلمين والمعلمات :

1ـ أوصيك بالإخلاص في تدريسك لطلابك بمعنى أنك مأجور على هذا العمل وأنك مسئول عن هذه الأمانة .

2ـ حضر الدرس جيداً قبل حضورك إلى المدرسة وكن مستعداً عند سؤال أحد طلابك لدرسك .

3ـ لا تدخل حصتك وأنت تسمع صوت إزعاج داخل الفصل، اطرق الباب ثم انتظر قليلاً وادخل حتى يهدأ الطلاب وتعزز هيبتك .

4ـ ادخل الفصل بكل ابتسامة وحب لأبنائك الطلاب، وتخيل أن الطالب الذي أمامك هو ابنك كيف تتمنى أن يعامله المعلم .

5ـ أبدأ درسك بالمقدمة ( البسملة ثم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ).

6ـ اكتب في السبورة كل حصة : التاريخ ، المادة ، الموضوع ، ثم في وسط السبورة اكتب عناصر الدرس التي سوف تتحدث عنها.

7ـ مع بداية الدراسة ودخولك الفصل ومقابلة الطلاب الجدد جميل منك لو تكتب اسمك واسم المادة التي سوف تدرسها على السبورة ليتعرف عليك طلابك .

8ـ أقترح عليك بعد كل فترة وأخرى أن تجعل كل طالب يسلم على الذي بجانبه ويقول أني أحبك في الله حتى تدوم المحبة بينهم .

9ـ تحرك داخل الفصل وبين صفوف الطلاب ولا تقف طوال الحصة في مقدمة الفصل حتى تشد انتباه الطلاب للاستماع والفهم .

10ـ جميل منك أن تخبرهم وتصرح لهم محبتك بقولك ( أني أحبكم في الله ) يا فصل …

11ـ ادع لهم في مقدمة حديثك في الدرس مثل : ( أسأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة ) أو ( أسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة ).

12ـ أوصيك بالابتعاد عن بعض الألفاظ الجارحة مهما كانت الظروف وإذا لزم الأمر أخرجه إلى المرشد الطلابي أو وكيل المدرسة .

13ـ كن أنت القدوة الحسنة الذي يحبونه الطلاب بأخلاقك العالية وتعاملك الطيب وبشاشة وجهك للجميع .

14ـ خذ معك بعض الحلوى في حقيبتك أو في جيبك وأعطي الطالب المشارك في الحصة حتى يتحمس بقية الطلاب للمشاركة .

15ـ اهتم في الطلاب الذين مستواهم متدني وركز عليهم وحاورهم عن الأسباب في تدني الدرجات أو عدم المشاركة أو عدم إحضار الواجبات، لا توبخه بالكلام أمام الطلاب اجلس معه بانفراد لعله يكون عنده مشكلة أسرية أو مجرد إهمال يحتاج إلى نصح وتوجيه .

16ـ أثناء شرحك في الحصة قد يصدر كلام بين اثنين من الطلاب وأنت تشرح أوصيك أن تذهب إليهم وأنت مبتسم مبين لهم أنك سمعت حديثهما ولا تقطع الشرح لأجلهما .

17ـ لا تنس أن تذكر طلابك بنعم الله علينا وأهمها نعمة الدين ونعمة الأمن وكذلك بخطورة ترك الصلاة، والصلاة من غير وضوء، وكذلك بعظم حق الوالدين .

18ـ كن معتدلاً مع طلابك لا تكن حازماً في الحصة ولاتكن متهاوناً في حصتك كن وسطاً معهم بحيث لا تسقط هيبتك أمامهم .

19ـ نوع في طريقة شرحك فمرة عن طريق الحاسب تشرح الدرس بالبروجكتر ومرة عن طريق تغيير مسار الصفوف، ومرة أحد الطلاب يحضر الدرس القادم ويشرحه أمام زملائه وأنت معهم .

20ـ تفقد طلابك الذين أوضاعهم المادية ضعيفة وقد يبين ذلك بمظهر ملابسه أو عدم توفر المصروف للفسحة بشكل مستمر، اقترح على زملائك المعلمين بجمع مبلغ شهري ويعطى إلى ولي أمره أو بظرف يسلمه إلى والدته .

21ـ أقترح أن تسأل طلابك إذا كان لديهم سائق أو خادمة غير مسلمين تكتب أسماء الجالية أو الجنسية وتذهب إلى أقرب مكتب تعاوني لتوعية الجاليات وتشتري كتب تعريف بالإسلام بنفس لغتهم وتعطيها لطلابك الذين أخبروك . ( لعل أحدهم يدخل في الإسلام بسبب هذا الكتاب).

22ـ أن استطعت أن تشتري أشرطه قرآن أو محاضرة CD وتهديها لطلابك فهذا عمل خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (تهادوا تحابوا) فكن دائماً أنت مفتاح للخير .

23ـ يوجد كتيب جميل جداً للنساء أنصح به اسمه (1000 جواب للمرأة) للشيخ خالد الحسينان. لو تنسق مع إدارة المدرسة ويساهمون في شراء الكتيب الصغير ويهديه الطالب إلى والدته أو أخته يوجد فيه خير عظيم فتاوى وأحكام للنساء . والدال على الخير كفاعله .

24ـ رغبهم في الاشتراك مع جماعة التوعية الإسلامية في المدرسة وكذلك التسجيل في حلقات القرآن الكريم في المسجد القريب من بيتهم وحضور مجالس الذكر وفضل صلاة الضحى، حتى تغرس في نفوسهم حب الصلاة والصحبة الصالحة وحب الخير .

25ـ النفس دائماً تحب الثناء المحمود فعندما يشارك الطالب أو يحل دفتر الواجبات فشجعه بالكلمات الإيجابية ورفع المعنويات مثل : (ممتاز، بارك الله فيك، أحسنت، وفقك الله، مبدع كعادتك، الله يشرح صدرك، وغيرها ….. من العبارات الجميلة).

26ـ اجعل علاقتك مع إخوانك المعلمين مبنية على الاحترام والمشاعر الصادقة في كلماتك وتصرفاتك .

27ـ اعتنِ بمظهرك الشخصي بنظافة الملبس والرائحة الجميلة أمام من حولك من المعلمين والطلاب وتذكر أن الله جميل يحب الجمال فمظهرك يعطي انطباع عنك .

28ـ استشعر هذا الحديث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْر ) رواه الترمذي – ومعنى يصلون أي: يستغفرون. ( ألا يكفيك هذا الشرف الكبير ) .

29ـ إذا أحسست أن الطلاب أكثرهم شارد الذهن ليسُ معك في الشرح فغير جو الحصة قليلاً بقصة قصيرة أو طرفة يسيره حتى تجذب الطلاب لمتابعة شرحك ثم أكمل الدرس .

30ـ أوصيك بمراقبة الله في أقوالك وأفعالك وأعلم أن الله مطلع عليك فكن خير ناصح وخير محب يريد يوصل الفائدة من قلبه إلى قلوب الطلاب .

اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، و رزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرةِ حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك

المصدر موقع صيد الفوائد