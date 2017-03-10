الجيش اليمني على مشارف صنعاء واستعادتها قريبة

أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية حققتا تقدماً كبيراً خلال الساعات الماضية من يوم الخميس في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء ، تحت عطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي .

وقال اللواء الركن محمد المقدشي، رئيس أركان الجيش اليمني في مقابلة مع قناة “الحدث”، إن استعادة صنعاء أصبحت قريبة، حيث حقق الجيش تقدماً مهماً باتجاه العاصمة، وذلك بفضل التنسيق والتعاون المستمر مع السعودية و الإمارات.

ودعا المقدشي “الذين غرر بهم إلى الالتحاق بصفوف الجيش اليمني”، موضحاً أن استمرار الحوثيين في عنادهم هو وقت ضائع واستهلاك لطاقة اليمنيين.

إلى ذلك، أوضح متحدث باسم الجيش أن قوات الشرعية تمكنت بعد معارك عنيفة ومتواصلة منذ ساعات الصباح من التقدم في ميسرة جبهة نهم، وسيطرت على عدد من المواقع والتباب التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع، واستعادت السيطرة على سد العقران وجبل الجرجور والتباب المطلة على قرية العقران والتقدم في منطقة بني فرج.

وأضاف المصدر أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات. كما سجل فرار جماعي من مقاتليها باتجاه منطقة المديد مركز مديرية نهم.

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