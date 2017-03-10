“زين” تفوز بأول مشروع للنطاق العريض بالمناطق النائية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، في بيان نشر على موقع هيئة الاتصالات، إن هذا المشروع يتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020.

وأضاف الرويس أن هذا المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في (المراكز والقرى والهجر) التابعة لـ13 محافظة تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، إضافة إلى (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية، كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة.

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