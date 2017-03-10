مؤسسة الشيخ سلطان طراد العقارية بالشراكة مع جمعية بناء وتنمية تدعم برنامج مكافحة المخدرات | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

ضمن شراكاتها المجتمعية لدعم البرامج والندوات

مؤسسة الشيخ سلطان طراد العقارية بالشراكة مع جمعية بناء وتنمية تدعم برنامج مكافحة المخدرات

مؤسسة الشيخ سلطان طراد العقارية بالشراكة مع جمعية بناء وتنمية تدعم برنامج مكافحة المخدرات
جازان_نوال الفيفي

وقعت مؤسسة الشيخ سلطان بن طراد العقارية بمكتبه يوم الاربعاء الموافق 1438/6/9ھ عقد شراكة مع جمعية بناء وتنمية الخيرية تتولى من خلاله المؤسسة دعم برنامج ندوات مكافحة المخدرات وبيان اخطارها ونشر الوضع الثقافي ضد هذه الآفة الخطيرة على المجتمع في امنه واستقراره والتي تنفذه الجمعية في اسكانات الملك عبدالله-رحمه الله- بمنطقة جازان.
وأضاف الشخ”طراد” ان المؤسسة لن تألوا جهدا في دعم مثل هذه الندوات والبرامج التي تعود بالفائدة على ابناء هذا الوطن الغالي.
حضر توقيع الشراكة الشيخ سلطان بن طراد عن مؤسسة سلطان طراد العقارية كما حضر من الجانب الآخر الشيخ ناصر بن ابراهيم الخرعان رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية وبناء.

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