مؤسسة الشيخ سلطان طراد العقارية بالشراكة مع جمعية بناء وتنمية تدعم برنامج مكافحة المخدرات

وقعت مؤسسة الشيخ سلطان بن طراد العقارية بمكتبه يوم الاربعاء الموافق 1438/6/9ھ عقد شراكة مع جمعية بناء وتنمية الخيرية تتولى من خلاله المؤسسة دعم برنامج ندوات مكافحة المخدرات وبيان اخطارها ونشر الوضع الثقافي ضد هذه الآفة الخطيرة على المجتمع في امنه واستقراره والتي تنفذه الجمعية في اسكانات الملك عبدالله-رحمه الله- بمنطقة جازان.

وأضاف الشخ”طراد” ان المؤسسة لن تألوا جهدا في دعم مثل هذه الندوات والبرامج التي تعود بالفائدة على ابناء هذا الوطن الغالي.

حضر توقيع الشراكة الشيخ سلطان بن طراد عن مؤسسة سلطان طراد العقارية كما حضر من الجانب الآخر الشيخ ناصر بن ابراهيم الخرعان رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية وبناء.

Share on: whatsapp