فيفاء .. كُلُّ تمام يافندم

إن المتأمل للبنى التحتية لأغلب المشاريع في محافظة فيفاء يرى العجب العجاب ، وخاصة بعد انكشافه مع أي مطر تنزل على المحافظة ؛ وفي الحقيقة لقد تم بناء أكثرها فوق طبقة من التربة الخفيفة على شفا جرف هار * فانهار .. وعند الملاحظة ترى أن تلك الجسور العالية تصبح معلقة ؛ وكأنها تحكي وآقعاً من التسهال وعدم المبالاة بأرواح البشر في هذا الجبل الشاهق المرتفع رغم وجود الصخور الصلبة لإقامة الأساسات القوية عليها ، ومع نزول المطر يتبين فساد هؤلاء المهندسون والفنيون والمشرفون ، ويظهر تهاونهم بتلك المشاريع المليونية ، وكأن المهم الأكبر عند مدير المشروع ومشرفه ومهندسه هو الإنتهاء والتسليم بأي صورة كانت وبعيداً عن أي مواصفات أومقاييس ” فأين دور المهندس المتابع والفني المتخصص من هذا المشروع ؟؟ وأين يتواجد خلال سير المشروع ؟ وقد يقول قائل أنني أقصد مهندس أوفني قدم من كوكب آخر لاتهمه بيئتنا أوأرضنا ولايرعى فينا إلاً ولاذمة – فأقول لا بل هؤلاء هم أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلهجتنا من الذين تزين لوحات البنر التابعة للمشروع بأسمائهم كما تعارف الناس على ذلك من باب التجميل للوحات المشروع الملاييني وهذا في حالة إن ذكر اسمه ، وقد لايوجد مهندس أصلاً ، وعندما تحاول جاهداً أن تعرف اسمه وتبحث عنه تبدأ معك المشكلة الأخرى وهي أنك لاتجده ، لإنه لازال يغط في نوم عميق وقد لايدري أي مشروع كتب اسمه عليه ، وعند الإلحاح لمحاولة مقابلته للسؤال عن المشروع المتهالك وعن كيفية تنفيذه وكيف تم اعتماده ؟؟ ” يقال بأنه في ميدان آخر حفظه الله ورعاه ولا أدري أي ميدان يقصدون ؟؟ فتستمر عجلة الإهمال وكان ينبغي بأبناء أرضنا أن يخلصوا لأرضهم أكثر من غيرهم ، لأن الدولة تنفق الكثير من أجل الوطن والمواطن ولكن لصوص الظلام سرقوا ثماره وأتلفوا جماله حتى صرنا نسبح في بحيراته بسيارتنا مع أدنى مطر ونشتم مجاريه التي تطهو فوق التربة الأرضية . وإن حكومتنا الرشيدة تنفق بسخاء منذا أكثر من أربعين عاماً لتطوير محافظة فيفاء ، ولكن المتابع المخلص يرى أن هذه المشاريع لازالت غير مرضية ولم ترتق لقدر المصروفات عليها منذ تأسيس هيئة تطوير فيفاء والمبالغ التي تصرف للبلدية من الملايين الكثيرة ، ومن أراد التأكد بعيداً عن العتب والتشنج وبعيداً عن التزلف والمحابة الذي يعصف بأكثر دوائرنا الحكومية وكأنها تحاكي مقولة (( كل شئ تمام يافندم )) فعلينا التأمل والنظر والنزول للميدان لتصديق ما أقول وأسوق ، وسوف أرفق بإذن الله صوراً شاهدة على بعض هذا التساهل الذي راح خلفه ملايين كثيرة وهدراً في محافظتنا الغالية :

1- أولاً / الطرق وما أدراك مالطرق لقد كان للأهالي فيها مسلسل طويل وجهودات طيبة حيث قاموا بفتح أكثر من

120 طريقاً شقوها على نفقتهم الخاصة ولكنها ضاعت بعد استلامها من قبل الدوائر الحكومية والتي لازالت تتقاذف بطرقنا لهذا اليوم ما بين البلدية والمواصلات وإدارة الطرق ، وقد يكون قصداً منهم حتى تتفرق النظرة ولايعلم من وراءها ومن الذي يتقاضى أموالها ومن المسؤول عنها ؟؟..

وفي مقابل ذلك نقول رغم ما حصل : هل ترتقي بعض هذه الطرق الرئيسية للمستوى المطلوب ، وهل تشتمل على أدنى وسائل السلامة المطلوبة ؟؟ وهل يطابق إعدادها المواصفات القياسية للطرق سواء من حيث التوسعة أومن حيث جودة الإسفلت من ناحية إرتفاعه وحسب وضع الميول في طرفيه ( الأكتاف ) لتصريف المياه ، وهل تم دك أرضيته عند السفلتة ورشها أولاً بالقار حتى تسلم من انجراف التربه وتكسر الطبقه مع الأمطار لتحفظه من اختراق النبات له ، ومن هبوطه مع حرارة الشمس ، وحتى تبقى سميكة قوية تقاوم جميع عوامل التعرية المختلفة ، كل هذا وللأسف غير موجود في طرقنا السابقة سواء الطرق القديمة ، واللآحقة كالطريق الذي نفذ وشق مؤخراً في حقو فيفاء ، وفي الحقيقة والواقع لقد رأيت بأم عيني نبتة السعدة تخترق طبقة الأسفلت بعد الايام الأولى من رصفه وسفلتته لإنه تم وضعه على تربة جافة خالية من أي مواد تمسك التربة ، وبعيداً عن أي مشرف وفني مخلص لها ولغيرها !!

* فأين تلك المواصفات التي نسمع بها والتي يشترط مراعاتها في كل الشوارع ؟؟

* وأين المهندس المسؤول الذي يشترط وجوده ومباشرته للمشروع ليتأكد من ارتفاع طبقة الإسفلت ورش المواد القبلية حسب المقاييس ؟؟

2- ثانيا / الجسور التي بنيت وتبنى هل تم دراسة مواصفاتها وتأسيسها لكي تكون بدرجة عالية تقاوم جميع العوامل وتصمد أمام الأمطار التي تنزل والثقل الذي وراءها من الأتربة أم مجرد شكليات ليقال أن المشروع عملاق ومرتفع ماشاء الله ‘ وقد إنتهى بحفظ الله ورعايته في المدة المحددة حتى يتم التصفيق لمديره ومشرفه ولكي يتم الثناء عليه في الصحف بأن بصماته واضحة في خدمة الناس ، فسرعان ماتكشف الأيام خباياه وماتحته فيتشقق ويسقط أمام بعض العوامل الطبيعية فيتم ترقيع الموقف والتبرير بحجج واهية لاتسمن ولاتغني من جوع .

3- المصدات التي عملت وتعمل هل هي بمواصفات عالية وأشرف عليها فني ومشرف متخصص لكي تصمد أمام أي ضربة من المعدات الخفيفة والثقيلة أم هي مجرد خبط عشواء بوضع حديده فوق القشرة الأرضية .. لكي يتم تسكيت الرأي العام بها وذلك بعد الحوادث المميتة التي راح ضحيتها حوالي 100 حالة وفاة في السنوات الأخيرة من أبناء المحافظة ، وبهذه المواصفات تكون هذه المصدات خطراً زائدة لصاحب المركبة بأن تنقلب عليه بعد أن يسقط من تلك الهوة السحيقة .

* ولقد لاحظنا بأنه لا يتم العمل فيها إلا بعد الحوادث المميتة وبعد تحرك الرأي العام وكتاب الصحف .وإذا ذهبت الإثارة زال العمل فوراً .. والله المستعان .

# الكلام يطول ولكن نقول : للخروج من هذا المأزق والإرتقاء بمحافظتنا للأفضل لابد من تكاتف الجميع في محافظة فيفاء سواء المشائخ والأعيان والمثقفين ، وأيضا ًمن قبل الإعلاميين ومخاطبة الحاكم الإداري وهو المحافظ وبيان جوانب النقص والبعد عن التبرير والتزلف ونقل المعاناة من خلال الصحف لإنها مرآة المواطن لإيصال صوته للمسؤول وهو المنبر الأقرب الذي ينقل من خلاله مطالبات المواطن وهمومه بأسهل الطرق ، وسرعة مخاطبة المسؤولين سواء في الوزارة أوفي الجهات القائمة على الطرق والمشاريع الأخرى وإيصال صوتنا ومعاناتنا بالتقارير والصور عن حال طرقنا وما آلت اليه الأوضاع وذلك للوقوف على هذه المشاريع المتهالكة المتشققة لمحاسبة من وراءها ومن أشرف عليها ، والمطالبة بسرعة إنهاء المصدات لجميع الأماكن الخطرة ‘ وكذلك الإنارة وتحسين الطرق بما يليق بكرامة وسلامة المواطن الفيفي أسوة بغيره في المدن الأخرى ، وفي بلد الخير والعطاء والذي يقدم الكثير لأجل راحة المواطن وسلامته ، وهذا أمر لاينبغي السكوت عنه أو التسويف به ، ونقول لهم بأننا لم نعد نرضى بوضع المسكنات المؤقتة أو تقديم الكلام المعسول ، والوعود الجوفاء التي شبعنا منها في سنين كثيرة ولابد من تكاتف الجميع واجتماع الأعيان والتقاء الكلمة وذلك تلافي بعض الخلل وخاصة بعد المشاريع الكثيرة للمحافظة والتي ذهبت أدراج الرياح ، فأين طريق المليار ؟؟ وأين البرج الطبي وأين إصلاح الطرق وتوسعتها ؟ وأين المصدات القوية .. وأين الإنارة المناسبة ؟ وأين الطرق الوسعية ؟ وأين .. وأين وذلك في مقابل هذه الملايين التي تصرف لمحافظتنا الغالية ..

* وليعلم كل مسؤول أومهندس قبل كل شئ أن الله سائله عن الأمانة الموكل بها هل أدآها أم ضيعها ؟ ولنتذكر جميعًا مقولة عمر الفاروق رضي الله عنه في شأن الأمانة والمسؤولية حيث يقول : ( والله لوعثرت بغلة في العراق لعلمت أن سائلني عنها لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر ) ؟؟ انظروا وتأملوا هذا في حق البهائم فما بالكم بحق البشر الذين كرمهم الله بقوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم )) .. نتمنى أن تجد الكلمات آذاناً ًصاغية وقلوبا ًواعية ومرآعاة للأمانة والمسؤولية وتحرك للضمير واعترافاً بالخطأ للوصول للإصلاح المنشود …. وبالله التوفيق .

وتقبلو تحياتي وتقديري .