“المتحدث الأمني بالداخلية “يعلن مقتل المطلوب مصطفى المداد في القطيف

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية، الحوادث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف، فقد رُصد – بتوفيق الله – بأحد أحياء المحافظة، يوم الخميس الموافق 10 / 6 / 1438هـ، وجود المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد؛ المتورّط في ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية ضدّ مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة، وحينما طُلب منه التوقف بادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ولم يمتثل لكل النداءات التي وُجهت له بتسليم نفسه؛ ما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف؛ ما أسفر عن مقتله، فيما تعرَّض أحد رجال الأمن لإصابةٍ بسيطة، ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها “شفاه الله”.

هذا ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تعقبها بقية المطلوبين في هذه القضايا ممَّن سبق الإعلان عنهم أو ممَّن له علاقة بهم، وتجدّد الدعوة إلى المبادرة بتسليم أنفسهم، كما تهيب بكل مَن تتوافر لديه معلومات حولهم، الإبلاغ عنهم على الهاتف رقم (990)، علماً أنه سيسري بحق المبلّغ المكافآت المالية المعلنة سابقاً.