مهرجان هروب التسويقي الترفيهي يواصل فعالياته

تتواصل الفعاليات بمهرجان هروب للتسوق والترفيه الثالث بالعديد من الأنشطة التي تستهدف الأسرة والطفل ، وتسعى إدارة مهرجان هروب إلى جذب النجوم خلال العطلة المدرسية للتواجد على مسرح الطفل بهروب ، وتقديمها للعديد من الجوائز من ذهب وأدوات منزلية للجماهير المتواجدة والمتسوقين.

وأوضح مدير مهرجان هروب عبدالعزيز الغامدي أن إدارة مهرجان هروب تقدم مجموعة جوائز عبارة عن أطقم ذهب ومجوهرات أدوات منزلية للمتسوقين والزوار خلال العطلة المدرسية ، مضيفا إلى سعي إدارة المهرجان الي تقديم أفضل العروض التي تخص الأسرة والطفل .