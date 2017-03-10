تدشين العيادات التوعوية الصحية المشاركه في مهرجان صبيا فن | فيفاء أون لاين
الجمعة, 11 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 مارس 2017 ميلاديا

تدشين العيادات التوعوية الصحية المشاركه في مهرجان صبيا فن

تدشين العيادات التوعوية الصحية المشاركه في مهرجان صبيا فن
حيدر الذروي - صبيا

دشن محافظ محافظة صبيا المكلف الأستاذ إبراهيم بن عثمان الشبيلي ركن التوعوية الصحيه لإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الغربي . وكان ذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحي بن ابراهيم حميران و سعادة المقدم مصلح الشمراني مدير الدفاع المدني بصبيا و عددا من رؤساء الدوائر الحكومية و مشايخ و أعيان محافظة صبيا

و بعد أن قص الشريط الإفتتاحي تجول شبيلي و مرافقوه في الأركان التوعوية المصاحبة و استمع من المشرف على الحملة الأستاذ نايف بن حسن زنقوطي شرحا مفصلا حول الوقاية من مرض سرطان الثدي و السكري و الضغط و كما تجول أيضا في جناح نواقل المرض

ثم بدأ الحفل الخطابي الذي استهل بكلمة ترحيبية للضيوف من المشرف على المهرجان عضو لجنة التنمية السياحية الأستاذ محمد حيدر مثمي . ثم كلمة من الدكتور حميران حول العبادات و فعالياته و برامجه و قد شكر شكر خلال كلمته القائمين على هذه الحملة التوعوية مدير القطاع الغربي الأستاذ عيسى العبادي و جميع المشاركين في الفعالية و اختتم البرنامج بعرض فيلم توعوي عن حمى الضنك.

و على هامش الحفل تجول شبيلي و الحضور في ركن الأسر المنتجة الذي تنوعت معروضاته و أركانه بين الخياطة و تنسيق الهدايا و العطور و المأكولات الشعبية.

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