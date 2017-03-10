تدشين العيادات التوعوية الصحية المشاركه في مهرجان صبيا فن

دشن محافظ محافظة صبيا المكلف الأستاذ إبراهيم بن عثمان الشبيلي ركن التوعوية الصحيه لإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الغربي . وكان ذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحي بن ابراهيم حميران و سعادة المقدم مصلح الشمراني مدير الدفاع المدني بصبيا و عددا من رؤساء الدوائر الحكومية و مشايخ و أعيان محافظة صبيا

و بعد أن قص الشريط الإفتتاحي تجول شبيلي و مرافقوه في الأركان التوعوية المصاحبة و استمع من المشرف على الحملة الأستاذ نايف بن حسن زنقوطي شرحا مفصلا حول الوقاية من مرض سرطان الثدي و السكري و الضغط و كما تجول أيضا في جناح نواقل المرض

ثم بدأ الحفل الخطابي الذي استهل بكلمة ترحيبية للضيوف من المشرف على المهرجان عضو لجنة التنمية السياحية الأستاذ محمد حيدر مثمي . ثم كلمة من الدكتور حميران حول العبادات و فعالياته و برامجه و قد شكر شكر خلال كلمته القائمين على هذه الحملة التوعوية مدير القطاع الغربي الأستاذ عيسى العبادي و جميع المشاركين في الفعالية و اختتم البرنامج بعرض فيلم توعوي عن حمى الضنك.

و على هامش الحفل تجول شبيلي و الحضور في ركن الأسر المنتجة الذي تنوعت معروضاته و أركانه بين الخياطة و تنسيق الهدايا و العطور و المأكولات الشعبية.