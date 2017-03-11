الوحدة الصحية ومكتب التعليم بفيفاء يكرمون ويودعون عبده الفيفي

بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية اقام منسوبو الوحدة الصحية المدرسية ومكتب التعليم في محافظة فيفاء حفل تكريم وتوديع فني التمريض الأستاذ / عبده جبران الأبياتي الفيفي بمناسبة انتقاله لمركز الرعاية الصحية الأولية بضهياء العزة في محافظة الداير بني مالك .

وخلال الحفل الخطابي الذي أقيم بعد ظهر يوم الخميس 10 /6 / 1438هـ رحب مشرف القيادة المدرسية بالمكتب الأستاذ احمد مصلح الفيفي بالضيوف وتحدث عن الجهود التي بذلها المحتفى به خلال فترة عمله في الوحدة الصحية المدرسية في محافظة فيفاء التي بلغت 18 عاما ، وقبلها عمل المحتفى به في الخدمات الطبية بالحرس الوطني و الهلال الأحمر السعودي .

كما أثنى المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ / محمد جبران الفيفي على المحتفى به وعن الأعمال التي قام بها لخدمة المدارس ومنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين .

وبدوره وجه المحتفى به الشكر والتقدير لمنسوبي المكتب وزملائه في الوحدة الصحية المدرسية على اخوتهم الصادقة ومشاعرهم النبيلة وامتنانه لما قاموا به .

وفي الختام قام المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ علي حسن الفيفي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد جبران الفيفي بتقديم الدروع والهدايا التذكارية المقدمة من منسوبي المكتب للمحتفى به ، وقدم درع تذكاري من فيصل علي قاسم الفيفي وحسن مسعود علي الفيفي زملاء المحتفى به في الوحدة الصحية المدرسية .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة