شاهد .. قائد مركبة يقتحم تجمعاً لمشجعي الاتحاد ويدهس عدداً منهم

وثق مقطع فيديو اقتحام قائد مركبة تجمعاً لمشجعي نادي الاتحاد في حي السبيل بجدة، ودهسه عدداً منهم، وذلك في الساعة الأولى من صباح اليوم (السبت)، فيما ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تكثف عمليات بحثها للقبض على قائد المركبة.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع عدد من جماهير نادي الاتحاد في أحد شوارع جدة؛ احتفالاً بفوز فريقهم بكأس ولي العهد، قبل أن يفاجئهم قائد مركبة باقتحام الاحتفال ودهس عدد منهم، والفرار من الموقع، مع فشل محاولات إيقافه.

بدورها، أشارت مصادر أمنية، وفقاً لـصحيفة “عكاظ”، إلى أن الواقعة حدثت عند الساعة (12:30) صباحاً، مبينةً أن دوريات المرور باشرت موقع الحادث سريعاً؛ عقب تلقي مركز العمليات الموحد بلاغاً بها، وقامت بتنظيم الحركة المرورية وإجراء التحقيق بالواقعة لضبط قائد المركبة.