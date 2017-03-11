وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود

أعلن قسم هندسة البرمجيات بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة، لحملة شهادة الدكتوراة من الإناث.

وأوضح أنَّ الوظائف الشاغرة على رتبة:

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد.

واشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة معترف بها في أحد تخصصات هندسة البرمجيات، أو علوم الحاسب.

وأبرز القسم أنَّ التقديم، يبدأ الأحد 13/ 6/ 1438هـ الموافق 12/ 3/ 2017م، وحتى الخميس 2/ 7/ 1438هـ، الموافق 30/ 3/ 2017م.

ودعا الراغبات بشغل الوظائف التقديم عبر البريد الإلكتروني التالي: ccis-female-swe@ksu.edu.sa، مع إرفاق المتطلبات:

السيرة الذاتية.

صورة من شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مع السجلات الأكاديمية.

نسخة من رابط أطروحة الدكتوراه (والماجستير إن توفرت).

أي وثائق مساندة كقائمة النشر العلمي وشهادات الخبرة والتوصيات.