“قلة الطعام” هل تخفف وزنك ؟!

أكد خبراء تغذية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أن حميات التخسيس التي يتبعها كثيرون للتخلص من الكلوغرامات الزائدة والتي تعتمد على تناول كميات قليلة جدا من الطعام بشكل متكرر أمر غير مفيد.

أجرى هؤلاء العلماء أبحاث حول الحمية الغذائية مع التركيز على سؤال حول فاعلية الحمية الغذائية التي تعتمد على تناول الطعام بكميات قليلة جدا لفترات متكررة مع الحفاظ على الكمية اليومية الإجمالية من المواد الغذائية المستهلكة.

توصل العلماء إلى أن تناول كميات قليلة من الطعام بشكل متكرر لا يخفض الوزن. ما يؤدي إلى فقدان الوزن هو خفض وتيرة تناول المنتجات الغنية بالسعرات الحرارية.

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توصل العلماء أيضاً إلى أن تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء مع العائلة مفيد للصحة، لأن هذه العادة تساهم في تشكيل عادات أكل صحية لدى الأطفال.

كما دعا الخبراء إلى ضرورة خفض تناول الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية في العشاء. كما عبروا عن انزعاجهم من التوصيات التي تدعو إلى توزيع الاستهلاك الغذائي اليومي بتناول كميات قليلة من الطعام وبشكل متكرر من أجل خفض الوزن.

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