وكيل إمارة جازان يستقبل مدير مركز الأبحاث الزراعية بالمنطقة

استقبل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بمكتبه بديوان الإمارة مدير مركز الأبحاث الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن بن عبدربه جعفر وذلك بمناسبة تكليفه مديراً المركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان خلفا للمهندس صالح بن علي القحطاني ، الذي تم تكلفة مديرا عام الشؤون المحلية بإمارة المنطقة. وهنأ سعادة الوكيل المهندس عبد الرحمن جعفر على تكليفه بالإدارة متمنيا له التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها مثمنا ماقام به مدير المركز السابق المهندس صالح القحطاني .

وأكد سعادة الوكيل على أن توجيهات سمو أمير جازان على ضرورة العمل على توفير كافة ما يحتاجه أهالي منطقة جازان من ما يخدم الزراعة والمزارعين .

من جانبه عبر المهندس عبدالرحمن جعفر عن شكره لسعادة وكيل امارة منطقة جازان مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا بتوجيهات الدكتور المقرن السديدة التي ستكون باذن الله عونا له على تقديم أفضل الخدمات لإهالي منطقة جازان ومحافظاتها وحافزا لتقديم مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة الصالح العام.