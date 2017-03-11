ابتدائية الفارسي بالطمحه تنفذ زيارة للدفاع المدني | فيفاء أون لاين
السبت, 12 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 مارس 2017 ميلاديا

ابتدائية الفارسي بالطمحه تنفذ زيارة للدفاع المدني

ابتدائية الفارسي بالطمحه تنفذ زيارة للدفاع المدني
علي الفيفي - جازان

نفذت مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية بالطمحه زيارة إلى الدفاع المدني بجازان “وحده البلد” وكان في استقبالهم مدير الوحدة الملازم أول علي القحطاني وأفراده .
ثم قدم الملازم علي القحطاني شرح عن وظيفة رجل الدفاع المدني وواجباته ، وكيفية استخدام طفايه الحريق وانواعها ومكوناتها .
ثم قام محمد حسن احمديني احد افراد الوحده بشرح أنواع وآليات الدفاع المدني ومهامها ، وغرفه العمليات وكيف تُستقبل البلاغات وطرق التعامل معها بعدها قدم منسوبي “وحدة البلد” للطلاب العصيرات والكيك ابتهاجا بالزيارة الطلاب ومرافقيهم مشرف النشاط بالمدرسه الاستاذ أحمد عرار والأستاذ محمد نسيب والاستاذ عبدالعزيز شامي.
من جهته قدم قائد مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية بالطمحه الاستاذ توفيق عقيل شكره وتقديره للدفاع المدني بجازان وحده البلد على ما قدموه خلال هذه الزياره متمنيا لهم التوفيق .

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