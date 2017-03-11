“التجارة” .. تطلق تطبيق “سابر” لمعرفة صلاحية ومواصفات أي منتج

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن اعتزامها إطلاق برنامج “سابر” مطلع العام المقبل، ويتيح البرنامج للمستهلك معرفة صلاحية المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والمقاييس عبر الهاتف الذكي، دون الحاجة للرجوع إلى الجهات المعنية.

وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن برنامج “سابر” سيكون في شكل تطبيق يحمّل على الهاتف الجوال يتيح معرفة صلاحية المنتج ومطابقته للمواصفات والمقاييس، ويهدف لضمان خلو المنتج من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف العسكر أن وزارة التجارة والاستثمار ستكمل في غضون شهرين أو ثلاثة إعداد مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات، على أن يتم اعتماده خلال العام الجاري.