في جازان .. إحباط تهريب 63 بلاطة حشيش وضبط 580 متسلل

جازان – علي المدخلي

أحبطت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية المعتادة على كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، والمبالغ المالية ومركبات مسروقة يتم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال السبعة أيام الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد قزيز أنه أثناء قيام دوريات الفرع ممثلة في جميع قطاعاتها بحملات أمنية واسعة خلال السبعة أيام الماضية، تمكنت من القبض ٥٨٠ متسلل و١٣٢ مخالف لنظام الإقامة والعمل و ٢٥ مهرب في قضايا مختلفة، مبيناً أن الدوريات ضبطت ٣٩ مركبة استخدمت في عمليات التهريب وإحباط تهريب ٥١ بلاطة حشيش و١١٠٣٤ حزمة من نبات القات.

وأشار إلى أن الدوريات قامت بمداهمة أوكار الترويج وعثر داخلها على ١٢٩٠ لتر من العرق المسكر وضبط ١٤٨.٨٠٠ كجم من الشمة ومبالغ نقدية بلغت ٩٤٧٠٠ ألف ريال سعودي.

وأضاف أن قوة الطوارئ والدوريات بالفرع تمكنت مساء أمس من رصد مركبة من نوع جيب مصندق موديل ٢٠١٥ بحبل طلان يستقله شخصين وتم تعقبهما ومتابعتهما بعد الاشتباه بهما وأثناء ذلك قام المرافق برمي ما كان بحوزتهم ولاذوا بالفرار وبتفتيش الموقع عثر على كيس متوسط الحجم بداخله ١٢ بلاطة حشيش تم إكمال اللازم وإحالته للجهة المختصة.