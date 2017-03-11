جامعة جازان تستقبل طلبات القبول في الدراسات العليا | فيفاء أون لاين
السبت, 12 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 مارس 2017 ميلاديا

جامعة جازان تستقبل طلبات القبول في الدراسات العليا

جامعة جازان تستقبل طلبات القبول في الدراسات العليا
فيفاء أون لاين - جازان

دراسات عليا في جامعة جازان
تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان غداً, استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة الماجستير، للعام الجامعي القادم 1438 / 1439هـ للطلاب والطالبات.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة د.علي صميلي أن القبول يستمر إلى يوم الخميس الـ 24 من شهر جمادى الآخرة الجاري، حيث سيتم استقبال الطلبات آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا، التي يمكن الاطلاع عليها والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان .

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