3 طرق لتنظيف القولون بطريقة طبيعية

كان الرومان يعرفون ميزات تنظيف القولون. إنها طريقة مثالية لإزالة بعض الكيلوغرامات الزائدة واسترجاع الطاقة التي فقدتموها وغيرها. كما أنه علاج مثالي لمحاربة بعض المشاكل كالإمساك والحموضة ومشاكل معوية أخرى.

كما أن هذه الطريقة يستخدمها الكثير من الناس ومن بينهم عدد من المشاهير مثل بريتني سبيرز. يسمح تنظيف القولون باستعادة الوظائف الطبيعية من خلال تحسين الامتصاص الطبيعي و تقوية الدفاعات المناعية.

1- عصير التفاح

عصير التفاح الطبيعي هو أحد أفضل الحلول لتنظيف القولون. فشرب عصير التفاح بانتظام يحفّز حركة الأمعاء ويحسّن صحة الكبد والجهاز الهضمي. يجلب عصير التفاح الطبيعي أفضل النتائج ولكن إن لم تتمكنوا من شراء عصير التفاح الطبيعي يمكنكم أخذ عصير التفاح العضوي.

أولًا إبدأوا يومكم بشرب كوب عصير تفاح غير مصفّى. وبعد ذلك بنصف ساعة إشربوا كوب ماء. كرروا هذا الروتين عدة مرات في اليوم واستمرّوا فيه لمدة ثلاثة أيام. من أجل تحسين عملية التنظيف يمكنكم أن تشربوا عصير الخوخ (البرقوق). خلال هذا العلاج لا ينصَح بتناول الأطعمة الصلبة.

2- عصير الخضار

من أجل تنظيف القولون من الضروري أن تبتعدوا عن الأطعمة الجاهزة والمصنعة لمدة يوم أو يومين على الأقل. ومن أجل استبدال الأطعمة الصلبة تناولوا عصير الخضار عدة مرات في اليوم. تساعد الخضروات الخضراء اللون، لا سيما تلك الغنية بالكلوروفيل، على التخلّص من السموم. هذه المرة أيضًا من الأفضل أن تحضّروا عصير الخضروات الطازجة. يمكنكم تحضير عصير الجزر أو الشمندر أو السبانخ وغيرها بواسطة الخلاط الكهربائي.

3- شاي الأعشاب

بهدف تنظيف كافة السموم من الجسم كانت جداتنا يعرفن جيدًا أن ما من شيء أفضل من شاي الأعشاب! إليكم بعض الأعشاب المنظفة:

– بزر القطونة أو عشبة البراغيث Psyllium: والمسمى أيضًا ب”العلاج المعجزة للأمعاء”. يسمح بزر القطونة بالشفاء كليًا من الإمساك. من الضروري أن تشربوا الكثير من الماء لكي تتجنبوا انسداد الجهاز الهضمي. تناولوا ملعقة كبيرة منه مع كوب كبير من الماء.

– النعناع الفلفلي: النعناع الفلفلي هو علاج معجزة! يمكن لشراب النعناع أن يضاعف مرّة او مرّتين إفراز المِرّة في غضون 30 دقيقة.