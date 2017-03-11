هبوط في أسعار النفط

هبط النفط لتسجل أسعاره أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استمرار تخارج المستثمرين من مراكز تستند إلى توقعات بارتفاع الخام بفعل المخاوف من أن تكون تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك لم تقلص بعد تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية.

وهبط الخام الأميركي نحو 9 بالمئة منذ إغلاق الثلاثاء في أكبر انخفاض على مدار ثلاثة أيام منذ فبراير/شباط 2016.

وانخفض الخام الأميركي 79 سنتا أو ما يعادل 1.6 بالمئة إلى 48.49 دولار للبرميل في التسوية بينما نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا أو 1.6 بالمئة إلى 51.37 دولار للبرميل.

وهبط الخام الأميركي دون 50 دولارا للبرميل الخميس للمرة الأولى منذ ديسمبر.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 617 منصة وهو أكبر عدد منذ سبتمبر 2015.

Share on: whatsapp