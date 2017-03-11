تعرف على 52 مشروعاً فندقياُ تحت الإنشاء في عسير

أعلن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة ارتفاع المشاريع الفندقية خاصة وقطاع الإيواء عامة إلى 52 مشروعا تحت الإنشاء، 18 حديثة أضيفت إلى 34 صرح بها رمضان الماضي، ما ينتظر أَن يشكل نقلة حقيقية لهذا القطاع.

وتأتي المشاريع تفصيلا على النحو التالي: 6 فنادق (5 نجوم): (4) في مدينة أبها وواحد في كل مِن محافظتي خميس مشيط وبيشة، 8 فنادق (4 نجوم): (3) في أبها وواحد في كل من محافظات محايل عسير وبيشة والنماص وتنومة وبارق، 11 فنادق (3 نجوم): (3) في مدينة أبها ومثلها في محافظة أحد رفيدة و(2) في محافظة المجاردة وواحد في كلا من محافظات محايل عسير وخميس مشيط والبرك، شقق فندقية (4 نجوم): 1 بمدينة أبها، 5 شقق فندقية (3 نجوم): (2) بمدينة أبها (2) وواحد في كلا من محافظات خميس مشيط والمجاردة وتنومة، 1 شقق فندقية (نجمتان): بمحافظة محايل عسير، 1 فلل فندقية (4 نجوم): بمدينة أبها، 1 أجنحة فندقية (4 نجوم): بمدينة أبها، 1 منتجعات فندقية (٤ نجوم): بمحافظة البرك، 1 منتجعات فندقية (٣ نجوم): بمحافظة خميس مشيط، 2 وحدات سكنية (درجة أولى): بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، 7؟وحدات سكنية (درجة ثانية): (3) بمدينة أبها و(2) محافظة بيشة وواحد بمحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والنماص، 1 استراحات ريفية: بمحافظة خميس مشيط، 2 مخيمات بيئية: بمدينة أبها ومحافظة بيشة، 3 شاليهات: بمحافظة بارق ومركزا الحريضة والقحمة.

ونوه العمرة أن 3 مشاريع شغلت فعليا، وأن المنطقة تضم أكثر من 1000 منشأة، (منها 33 فندقا)، نصيب أبها 260 منشأة.

وشدد على أن المنطقه فعليا تحتاج المزيد من الفنادق والعديد من مشاريع السياحة لتكون وجهة سياحية منافسة.