المرزوق مرشداً سياحياً بالقصيم

منحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاستاذ بندر بن ناصر المرزوق رخصة مرشد سياحي بمنطقة القصيم وذلك بعد أن اجتاز بنجاح دورة الارشاد السياحي واجتاز الاختبارات والاشتراطات اللازمة .

وبالتالي يحق لهم ممارسة الارشاد السياحي للأماكن السياحية والتراثية في منطقة القصيم وإستقبال الوفود الزائرة .

هذا ويعد الاستاذ بندر المرزوق من الشخصيات المعروفة في المجال السياحي بمنطقة القصيم . وله عدة مشاركات متميزة في المهرجانات والفعاليات السياحية وشارك خلال عاميين متتاليين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .

وأشتهر بشخصية “أبو الجدايل ” وهي شخصية مستوحاه من التراث النجدي القديم والاصيل .

من جهته رفع الاستاذ بندرالمرزوق شكره وتقديره الخاص لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني . والى سعادة الاستاذ ابراهيم بن علي المشيقح مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم نظير ما يجده القطاع السياحي والتراثي بالمنطقة من اهتمام خاص ومتابعة

وأكد المرزوق أنه يتشرف بالإنضمام لكوكبة المرشديين السياحيين بالمملكة أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة القطاع السياحي والتراثي من خلال الارشاد السياحي .