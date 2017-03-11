“الزكاة والدخل” تعيّن شركة للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة | فيفاء أون لاين
السبت, 12 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 مارس 2017 ميلاديا

“الزكاة والدخل” تعيّن شركة للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تعيّن شركة للإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة
فيفاء أون لاين- متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل اتفقت مع شركة “أوليفر وايمان” لتتولى الأخيرة القيادة والإشراف على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل؛ وذلك للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأبانت المصادر، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الاتفاق المبرم يقضي بأن تكون “أوليفر وايمان” شريكاً استراتيجياً في تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيرةً إلى أن الشركة بدأت في تكوين أعضاء فريقها المسؤول، متوقعةً أن يكتمل تشكيل الفريق بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتواصل أعضاء فريق “أوليفر وايمان” خلال الفترة المقبلة مع “الزكاة والدخل” لتكوين فكرة دقيقة وشاملة للأوضاع؛ كي يتمكن من وضع الخطة المناسبة، والتي ستهدف لضمان التزام أكبر عدد ممكن من دافعي ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل.

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