هذه هي نسبة المساكن بلا هاتف ثابت في المملكة

أزاحت خطوط الجوال المتنقلة خدمات الهاتف الثابت التقليدي، ليغيب عن حوالي ثلاثة أرباع المساكن في المملكة وبنسبة 67.6% بعد أن بلغت نسبة المساكن التي تستخدم خطوط الهاتف الثابت 32.3%.

وأظهر تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقلص عدد خطوط الهاتف الثابتة إلى 3 ملايين و650 ألفا مشترك يغطون 11.5% من السكان، و32.3% من المساكن، حيث أخذت نسبة المشتركين بالتقلص بنسب متفاوتة كل عام ،لتصل خلال الـ5 سنوات الماضية إلى 24% .

وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت في العام 2011 نحو 69.3% لينخفض درجتين في العام 2012 ويصل حتى 67.6% وينخفض درجتين إضافيتين في العام 2013 ليغطي 64.3% ويسجل أعلى الانخفاضات في 2014 بانخفاض 9 درجات لتصل تغطيته 45% من المساكن، ليكمل انخفاضه الكبير في العام 2015 بحوالي 9 درجات أخرى ويصل إلى 34% ويكمل الانخفاض في العام 2016 ليغطي 32.3% من المساكن.