هذه هي نسبة المساكن بلا هاتف ثابت في المملكة | فيفاء أون لاين
السبت, 12 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 مارس 2017 ميلاديا

هذه هي نسبة المساكن بلا هاتف ثابت في المملكة

هذه هي نسبة المساكن بلا هاتف ثابت في المملكة
فيفاء أون لاين- متابعة

أزاحت خطوط الجوال المتنقلة خدمات الهاتف الثابت التقليدي، ليغيب عن حوالي ثلاثة أرباع المساكن في المملكة وبنسبة 67.6% بعد أن بلغت نسبة المساكن التي تستخدم خطوط الهاتف الثابت 32.3%.

وأظهر تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقلص عدد خطوط الهاتف الثابتة إلى 3 ملايين و650 ألفا مشترك يغطون 11.5% من السكان، و32.3% من المساكن، حيث أخذت نسبة المشتركين بالتقلص بنسب متفاوتة كل عام ،لتصل خلال الـ5 سنوات الماضية إلى 24% .

وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت في العام 2011 نحو 69.3% لينخفض درجتين في العام 2012 ويصل حتى 67.6% وينخفض درجتين إضافيتين في العام 2013 ليغطي 64.3% ويسجل أعلى الانخفاضات في 2014 بانخفاض 9 درجات لتصل تغطيته 45% من المساكن، ليكمل انخفاضه الكبير في العام 2015 بحوالي 9 درجات أخرى ويصل إلى 34% ويكمل الانخفاض في العام 2016 ليغطي 32.3% من المساكن.

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